Кириленко готовит Тимошенко сюрприз и просит не делать трагедии

Председатель политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО не исключает возможности внесения изменений в коалиционное соглашение.

Об этом он заявил в интервью газете “Україна молода”.

“Думаю, изменения будут. И они, как минимум, будут касаться вопросов, связанных со сроками перехода на профессиональную армию”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.

“Но я не воспринимал бы это как какие-то трагические вещи. Вокруг текста соглашения значительно больше ажиотажа, чем конкретных сложностей”, - убежден В.КИРИЛЕНКО.

“Какие-либо изменения в тексте соглашения не помешают созданию коалиции, - отметил он. - И в чем я точно убежден, так это в том, что вопрос перехода на контрактную армию не может быть яблоком раздора между демократическими силами”.

Напомним, то ранее глава Политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО заявлял, что коалиционное соглашение между БЮТ и НУ-НС не будет подвергаться ревизии.