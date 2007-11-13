Кириленко хочет в договоре НУ-НС и БЮТ учесть интересы Ющенко

Председатель Политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что коалиционное соглашение между БЮТ и НУ-НС не будет подвергаться ревизии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя тот факт, что УРП «Собор» высказала свои замечания к содержанию коалиционного соглашения.

В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что юридически коалиционное соглашение будет подписано в начале работы Верховной Рады VІ созыва.

Он отметил, что в блоке НУ-НС детально ознакомились с замечаниями УРП «Собор» к соглашению, которые, в основном, сводятся к вопросу введения контрактной службы в Вооруженных Силах Украины.

«Мы убеждены, что это вопрос, как очень важный, будет решен в интересах обеих сторон, учитывая, что вопросами обороны должен заниматься Президент Украины как Верховный главнокомандующий», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО также отметил, что предложение Президента должно быть принято во внимание.

«Все другие замечания - это детали, которые могут быть обсуждены, – частично приняты, частично отклонены. И никакое обсуждение на вчерашнем заседании Политсовета НУ-НС не означает никакой ревизии принципиальных принципов соглашения относительно создания коалиции демократических сил, которые были достигнуты еще 15 октября и подписаны на уровне руководителей блока», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что НУ-НС и в дальнейшем настроен на то, чтобы в первый день работы парламента была создана коалиция демократических сил.

В свою очередь заместитель лидера БЮТ Александр ТУРЧИНОВ отметил, что со стороны УРП «Собор» нет ни одного ультиматума относительно необходимости включения их предложений в текст коалиционного соглашения.

«Соглашение уже подписано, и БЮТ не видит смысла в его пересмотре», - сказал он.