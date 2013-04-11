Янукович въехал в Николаев в кортеже из 17 автомобилей (видео)

Об этом сообщают «Новости-N».

Первым двигался «Фольксваген Пассат» спецподразделения ГАИ МВД Украины, следом, на расстоянии примерно 50 метров, — еще один гаишный автомобиль «с мигалкой». Дальше шла основная колонна: несколько микроавтобусов «Фольксваген», «Шевроле», три автомобиля «Тойота Ленд Крузер», легковой «Мерседес», за ним еще один автомобиль ГАИ, два микроавтобуса «Мерседес Вито», два «Мерседес Спринтер», «Тойота Камри», «БМВ Х5» и еще один микроавтобус. Замыкал колонну опять-таки автомобиль ГАИ.

На время проезда Президента проспект Героев Сталинграда был перекрыт для движения транспорта — колонна автомобилей двигалась в том числе и по встречной полосе.