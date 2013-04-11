Кассацию Ландика отложили на месяц

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел был вынужден сегодня снова отложить рассмотрение кассационной жалобы на приговор депутату Луганского городского совета Роману Ландику, который был условно осужден за избиение в июле 2011 года фотомодели Марии Коршуновой, из-за болезни одного из защитников и осужденного.

Как сообщили УНИАН в Высшем спецсуде, таким образом, судебное заседание должно состояться в 10.00 16 мая.

В то же время УНИАН стало известно, что Ленинский райотдел милиции Луганска закрыл уголовное производство в отношении М.Коршуновой, привлечь к ответственности которую за нанесение телесных повреждений еще в декабре прошлого года просил Р.Ландик. Как отметил собеседник агентства, производство было закрыто через несколько часов после того, как информация о его открытии стала известна в обществе.

Адвокат Р.Ландика Виктор Петруненко отказался комментировать ситуацию, сославшись на то, что не ознакомлен с содержанием процессуального документа, но заверил, что позже обязательно предоставит комментарий.

Он лишь отметил, что Р.Ландик даже не был допрошен, а следовательно - производство закрыть нельзя. "Этого в природе не может быть", - подчеркнул В.Петруненко.

Справка УНИАН. 4 июля 2011 года ночью в одном из ресторанов в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика, депутат Луганского горсовета Р.Ландик избил М.Коршунову.

7 июля 2011 года прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.Ландика по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.Ландика экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

31 октября 2011 г. стало известно, что Р.Ландик и М.Коршунова подписали мировое соглашение.

8 декабря потерпевшая подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долларов. 9 декабря отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тыс. грн.

19 января 2012 года Ленинский районный суд Луганска осудил Р.Ландика к трем годам лишения свободы с отсрочкой от отбывания наказания на два года. Также суд обязал Р.Ландика не выезжать за пределы места жительства без разрешения правоохранительных органов.

27 июня 2012 года Апелляционный суд Луганской области оставил в силе приговор Р.Ландику.