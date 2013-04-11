Суд закрыл уголовное дело в отношении Коршуновой

Ленинский райотдел милиции Луганска прекратил уголовное производство в отношении модели Марии Коршуновой, начатое в декабре 2012 года по заявлению депутат Романа Ландика о нанесении телесных повреждений, сообщил адвокат Коршуновой Владимир Раков.

Данную информацию также подтвердили в пресс-службе прокуратуры Луганской области. Уголовное производство было начато по ст.125 УК Украины, сообщает ZN.ua.

Как сообщалось, об открытии уголовного производства стало известно 10 апреля 2013 года. Адвокат Коршуновой отметил, что защита Ландика "воспользовалась изменениями в УПК Украины". Ландик написал заявление в милицию, и в соответствии с новым УПК Украины факт внесли в Единый реестр досудебных расследований. "Однако Коршуновой не сообщали о подозрении", - отметил защитник.

По мнению адвоката, в СМИ появилось сообщение об открытии уголовного производства против Коршуновой с связи с тем, что в четверг, 11 апреля, в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, как ожидается, будет рассмотрена кассационная жалоба Ландика на решение Апелляционного суда Луганской области.

Напомним, 19 января 2012 года Ленинский райсуд города Луганска признал сына народного депутата Украины от Партии регионов, депутата Луганского горсовета Романа Ландика виновным в избиении 20-летней модели Марии Коршуновой и приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года. Ландика-младшего отпустили прямо в зале суда. В СИЗО он провел около шести месяцев.