Главное за день: обзор топ-новостей
Омбудсман не будет просить Януковича помиловать Тимошенко, хотя Запад настойчиво призывает Президента Украины к освобождению экс-премьера.
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Япония готовится к перехвату ракеты КНДР
Силы самообороны Японии в ночь на вторник разместили два ЗРК "Пэтриот" в здании Минобороны в центре Токио для перехвата северокорейской ракеты, пуск которой возможен уже в среду, сообщили японские СМИ.
Лутковская не будет просить Януковича помиловать Тимошенко
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила, что не намерена подавать Президенту Виктору Януковичу ходатайство о помиловании осужденной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
КНДР советует иностранцам бежать из Южной Кореи из-за угрозы войны
КНДР предложила иностранцам подумать об эвакуации из Южной Кореи из-за угрозы войны.
В Европарламенте призывают Украину не останавливаться на помиловании Луценко
Вице-президент Европарламента Яцек Протасевич считает, что освобождение Юрия Луценко из тюрьмы является положительным, но не достаточным шагом для выполнения критериев ЕС. США и Freedom House также призывают украинскую власть освободить Тимошенко
Луценко рассказал, почему осужденным запрещено иметь цветные карандаши
Юрий и Ирина Луценко работают над изменениями в УПК.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло рядом с АЭС в Иране
Три иранских города почти полностью разрушены в результате землетрясения.
В «Киевавтодоре» жалуются, что латать ямы придется почти на всех улицах
«Киевавтодор» не успевает закончить в срок ремонт дорог
У Януковича рассчитывают, что упрощенные визы с ЕС заработают к праздникам
В Администрации Президента Украины рассчитывают, что Европейский парламент на своем заседании 17 апреля ратифицирует Соглашение между Украиной и Евросоюзом о внесении изменений в Соглашение об упрощении оформления виз гражданам Украины.
Нафтогаз за год получил чистый убыток в 10 миллиардов
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила в 2012 году чистый убыток в размере 10,271 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.
Лавринович отказался хоронить партию Ющенко
Минюст отказался регистрировать представления Бондарчука о прекращении деятельности партии «Наша Украина».
Тягнибок, Кличко и Яценюк сегодня «поднимали» Луцк (фото)
В Луцке прошла акция в рамках всеукраинской кампании «Вставай, Украина».
СМИ: Незадолго до банковского краха с Кипра вывели 6 тысяч депозитов
Комиссия по этике кипрского парламента получила в ЦБ страны список из шести тысяч физических и юридических лиц, которые вывели деньги за границу непосредственно перед крахом кипрских банков.
Украинка стала двукратной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике
Украинка Юлия Паратова выиграла золотую медаль в многоборье.