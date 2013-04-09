Главное за день: обзор топ-новостей

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Япония готовится к перехвату ракеты КНДР

Силы самообороны Японии в ночь на вторник разместили два ЗРК "Пэтриот" в здании Минобороны в центре Токио для перехвата северокорейской ракеты, пуск которой возможен уже в среду, сообщили японские СМИ.

Лутковская не будет просить Януковича помиловать Тимошенко

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила, что не намерена подавать Президенту Виктору Януковичу ходатайство о помиловании осужденной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

КНДР советует иностранцам бежать из Южной Кореи из-за угрозы войны

КНДР предложила иностранцам подумать об эвакуации из Южной Кореи из-за угрозы войны.

В Европарламенте призывают Украину не останавливаться на помиловании Луценко

Вице-президент Европарламента Яцек Протасевич считает, что освобождение Юрия Луценко из тюрьмы является положительным, но не достаточным шагом для выполнения критериев ЕС. США и Freedom House также призывают украинскую власть освободить Тимошенко

Луценко рассказал, почему осужденным запрещено иметь цветные карандаши

Юрий и Ирина Луценко работают над изменениями в УПК.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло рядом с АЭС в Иране

Три иранских города почти полностью разрушены в результате землетрясения.

В «Киевавтодоре» жалуются, что латать ямы придется почти на всех улицах

«Киевавтодор» не успевает закончить в срок ремонт дорог

У Януковича рассчитывают, что упрощенные визы с ЕС заработают к праздникам

В Администрации Президента Украины рассчитывают, что Европейский парламент на своем заседании 17 апреля ратифицирует Соглашение между Украиной и Евросоюзом о внесении изменений в Соглашение об упрощении оформления виз гражданам Украины.

Нафтогаз за год получил чистый убыток в 10 миллиардов

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила в 2012 году чистый убыток в размере 10,271 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

Лавринович отказался хоронить партию Ющенко

Минюст отказался регистрировать представления Бондарчука о прекращении деятельности партии «Наша Украина».

Тягнибок, Кличко и Яценюк сегодня «поднимали» Луцк (фото)

В Луцке прошла акция в рамках всеукраинской кампании «Вставай, Украина».

СМИ: Незадолго до банковского краха с Кипра вывели 6 тысяч депозитов

Комиссия по этике кипрского парламента получила в ЦБ страны список из шести тысяч физических и юридических лиц, которые вывели деньги за границу непосредственно перед крахом кипрских банков.

Украинка стала двукратной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Украинка Юлия Паратова выиграла золотую медаль в многоборье.