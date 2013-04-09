Нафтогаз за год получил убыток в 10 миллиардов гривен

Согласно сообщению, за 2011 год компания получила чистую прибыль в размере 7,764 млрд грн.



Выручка от реализации продукции за 2012 год составила 108,062 млрд грн, в то время как в 2011 году компания получила выручку 123,048 млрд грн.

Валовой убыток компании за 2012 год составил 0,261 млрд грн, в то время как в 2011 году валовая прибыль составила 11,973 млрд грн.

Убытки “Нафтогаза” от операционной деятельности в 2012 году увеличились по сравнению с 2011 годом до 958,356 млн грн с 557,382 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» получил в 2011 году чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 10,535 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.