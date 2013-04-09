Лавринович отказался хоронить партию Ющенко

Министерство юстиции Украины отказалось регистрировать представление Сергея Бондарчука о прекращении деятельности партии «Наша Украина».

Об этом говорится в письме Государственной регистрационной службы Украины, направленном по адресу партии «Наша Украина». Скан-копия документу размещена на сайте партии.

Государственная регистрационная служба ссылается на то, что, в соответствии с решениями политического совета партии от 9 февраля 2013 года, С.Бондарчук не является членом партии «Наша Украина» и освобожден от должности председателя политсовета партии.

«Поданное в регистрирующий орган письмо подписано неуполномоченным лицом», - отмечается в документе.

“Таким образом, ни проведенное Сергеем Бондарчуком собрание, самопровозглашенное партийным съездом, ни решения, принятые участниками этого собрания, не могли и не могут иметь никакого влияния на судьбу партии «Наша Украина». Эта позиция была неоднократно донесена пресс-службой и спикерами «Нашей Украины», и теперь она еще раз подтверждена Министерством юстиции”, - сказано в сообщении на сайте партии.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля состоялись два заседания политсовета партии «Наша Украина». На политсовете, проведенном С.Бондарчуком, из партии был исключен лидер партии Виктор Ющенко, на политсовете, проведенном В.Ющенко, соответственно, исключен С.Бондарчук. Обе стороны настаивали на легитимности своих решений.

1 марта в пресс-службе партии заявили, что Министерство юстиции зарегистрировало изменения в составе руководящих органов «Нашей Украины», внесенные 9 февраля 2013 года.

В частности, в Единый государственный реестр юридических лиц, который ведет Минюст, были внесены изменения о том, что 9 февраля на заседании политсовета партии был освобожден от должности председателя политсовета партии С.Бондарчук и избран на эту должность Зиновий Шкутяк.

2 марта съезд партии "Наша Украина" под председательством С.Бондарчука, который проходил без участия ее основателя и лидера В.Ющенко, принял решение о самоликвидации партии.

После этого соратники В.Ющенко заявили, что партия «Наша Украина» существует и продолжает политическую деятельность, несмотря на попытки уничтожить ее.

Съезд «Нашей Украины» под председательством В.Ющенко запланирован на 18 мая 2013 года.