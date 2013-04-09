США призывают украинские власти освободить Тимошенко

Об этом заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря Государственного департамента США Патрик Вентрел.

«США приветствуют решение Президента Украины Януковича о помиловании бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего министра экологии Филипчука», - говорится в заявлении П.Вентрела, размещенном на сайте Госдепартамента США.

«Это является первым важным шагом в ответ на обеспокоенность международного сообщества относительно преданности власти Украины демократии и принципу верховенства права. Мы присоединяемся к призывам Европейского Союза в адрес властей Украины о прекращении политически мотивированного преследования бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и освобождении ее из тюрьмы», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе - бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко и бывшего министра охраны окружающей среды Г.Филипчука.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове.

В настоящее время суды рассматривают еще два уголовных дела в отношении Ю.Тимошенко: о переведении долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины и об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.