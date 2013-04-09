Лутковская не будет просить Януковича помиловать Тимошенко

Об этом Омбудсман сказала изданию "Коммерсантъ Украина" (№60 (1763) от 9 апреля 2013 г.).

"По делу Юрия Луценко мы дождались момента, когда все национальные средства защиты были исчерпаны, и только после этого Уполномоченный по правам человека принял решение обратиться к Президенту о помиловании, — объяснила В.Лутковская.

«Ситуация с Юлией Тимошенко несколько иная: у нее еще два дела, которые рассматривают в судах, соответственно, еще не все национальные способы защиты исчерпаны, и говорить о процедуре помилования — преждевременно», - сказала Омбудсман.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе - бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко и бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове.

В настоящее время суды рассматривают еще два уголовных дела в отношении Ю.Тимошенко: о переводе долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины и об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.