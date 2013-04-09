СМИ: Незадолго до банковского краха с Кипра были выведены 6 тысяч депозитов

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные телеканалы.

Данные цифры относятся только к периоду с 1 по 15 марта, после чего банки закрылись на двухнедельные вынужденные каникулы. Позднее Кипр договорился с ЕС и МВФ о 10-миллиардных кредитах в обмен на санацию финансовой системы, при которой убытки обанкротившихся банков понесут их вкладчики, акционеры и держатели долговых обязательств. Потери по незастрахованным депозитам в крупнейшем банке Bank of Cyprus составят 40-60%, во втором по величине Cyprus Popular Bank от 80%.

Председатель комиссии по этике в кипрском парламенте Димитрис Силлурис заявил, что некоторые фигуранты списка выводили деньги не однократно, а несколько раз за две недели, предшествовавшие краху банков. "Есть странные утечки, но есть также и люди, которых не следует обвинять. По этой причине мы не объявляем имена", - сказал Д.Силлурис. Как ожидается, парламент обсудит вопрос об утечках 11 апреля.

Расследование проводится на фоне слухов, что некоторые киприоты знали заранее о готовящейся реструктуризации банков и вывели средства за рубеж. Так, СМИ сообщали о сотнях миллионов евро, выведенных из закрытых кипрских банков через их заграничные филиалы под видом гуманитарной помощи. Консалтинговое агентство Alvarez & Marsal установило в расследовании по заказу кипрского ЦБ, что значительная часть данных о деятельности местных банков в последние годы была уничтожена.