Луценко рассказал, почему осужденным запрещены цветные карандаши

Об этом они рассказали в интервью телеканалу ТВi.

"Мы серьезно работаем над этими изменениями. И то, что касается прав самого осужденного, и касается прав защитника. И эта невозможность получить встречу с защитником, когда человек лечится, находится в медицинском учреждении ... Те ограничения, которые преследовали нас там - и права на свидание, очень много ограничений, которые якобы формально в самом законе выглядят более-менее неплохо, а ближе ты погружаешься в их внутренние документы - приказы, правила внутреннего распорядка, эти приложения ... ", - объяснила Ирина Луценко. Несовершенство, а иногда и абсурдность, законодательства Юрий Луценко "прочувствовал" лично.

"Осужденным запрещено иметь цветные карандаши. А почему? Потому что могут нарисовать план побега! Почему его не могут нарисовать черным карандашом, - для меня загадка. Но в 1938 году считалось, что это страшная опасность. Запрещено иметь копирку - чтобы осужденный не переписал "секретное донесение "и не отправил через собаку Джульбарса врагу. Просто идиотизм, я в милиции такого никогда не видел! Это комично и трагично на самом деле - колоссальная система, в которой сидит около 250 тысяч человек, живет по законам 1937 года. А почему не меняется? Потому что приводит к возможности кому-то смягчить за деньги, кому-то не смягчить за деньги ... ", - рассказал Луценко.

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Ирина Луценко добавила: "Мы читаем Уголовно-процессуальный кодекс - и я его вижу ну совсем по-другому. Мы будем подавать эти изменения. Понимаете, это не изменение двух предложений - это изменение всей идеологии, поверьте ".