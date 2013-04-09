Землетрясение магнитудой 6,3 произошло рядом с АЭС в Иране
15:19, 09 апреля 2013Мир
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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло рядом с АЭС "Бушер" в Иране.
Бушерскую АЭС помогали строить немцы и россияне / Фото: atomstroyexport.ru
Об этом сообщаетРИА Новости.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник рядом с АЭС "Бушер" в Иране, передает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 91 километре от города Бушер, в окрестностях которого находится атомная электростанция. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
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