Землетрясение магнитудой 6,3 произошло рядом с АЭС в Иране

15:19, 09 апреля 2013
Мир
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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло рядом с АЭС  "Бушер" в Иране.

Бушерская АЭС / Фото: atomstroyexport.ru

Об этом сообщаетРИА Новости

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник рядом с АЭС "Бушер" в Иране, передает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 91 километре от города Бушер, в окрестностях которого находится атомная электростанция. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

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