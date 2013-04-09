Землетрясение магнитудой 6,3 произошло рядом с АЭС в Иране

Об этом сообщаетРИА Новости.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник рядом с АЭС "Бушер" в Иране, передает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 91 километре от города Бушер, в окрестностях которого находится атомная электростанция. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается.