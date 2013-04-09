В Европарламенте призывают Украину не останавливаться на помиловании Луценко

Об этом говорится в его заявлении, текст которого передан УНИАН.

“Я приветствую это действие, как позитивный и значительный, но все еще недостаточный шаг для выполнения требований ЕС на пути к большей интеграции Украины с Европейским Союзом”, - заявил Я.Протасевич.

Вице-президент Европарламента отметил, что считает решение об освобождении Ю.Луценко важным сигналом того, что Украина желает выполнить критерии ЕС для подписания Соглашения об ассоциации и принимать к сведению требования ЕС относительно решения проблем, касающихся выборочного применения правосудия

“В этом контексте я призываю украинское правительство продолжить позитивный тренд в действиях и воплотить в жизнь все необходимые реформы, а также решить дело Юлии Тимошенко в похожем направлении с делом Ю.Луценко”, - отметил Я.Протасевич.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе - бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука.

Согласно указу главы государства, Ю.Луценко освобожден от дальнейшего отбывания основного наказания, а Г.Филипчук - от основного и дополнительных наказаний.

Ранее омбудсмен Валерия Лутковская направила обращение к В.Януковичу о помиловании Ю.Луценко. После этого В.Янукович обратился к Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования с просьбой безотлагательно рассмотреть это обращение.