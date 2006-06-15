Советник Президента не понимает аппетитов Мороза
Ульянченко исповедует европейские принципы
Внештатный советник Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Вера УЛЬЯНЧЕНКО заявляет, что "Наша Украина" не соглашается на распределение должностей, которые являются квотой Президента.
Об этом она сказала вечером 14 июня в эфире "1+1". (14 июня лидер социалистов Александр МОРОЗ заявил, что СПУ готова отказаться от должности Председателя Верховной Рады, но при условии пропорционального распределения должностей, в частности должности генерального прокурора и должностей в местных органах власти - УНИАН).
В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что, согласно принципу формирования коалиции, основные должности должны были распределяться между участниками коалиции пропорционально результатам, полученным ими на парламентских выборах. "Это принципы европейского формирования коалиции", - добавила она.
«Я не понимаю, почему президентская ветвь власти является предметом распределения. Президентские выборы закончились в 2004 году, и Президент сделал все, чтобы парламентские выборы прошли честно. Президент не является в распределении. Коалиция парламентская, по результатам парламентских выборов", - отметила она, передает “Украинская правда”.
Напомним, 13 июня в интервью газете “Дело” В.УЛЬЯНЧЕНКО не исключила, что может быть назначена на должность председателя Киевской областной государственной администрации. "Мне сейчас поступили сразу несколько предложений, в том числе предложение занять должность губернатора Киевской области. Пока я не дала окончательного ответа", - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.
14 июня пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО заявила, что В.ЮЩЕНКО считает неприемлемым при распределении квот на руководящие посты в рамках коалиции учитывать должность Президента Украины, а также должности, назначение на которые является исключительно компетенцией Президента.