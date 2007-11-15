Коммунисты считают, что Ющенко нравится «бодяга», которую он сам заварил

Ничего Президенту не надоело - он сам организовал эту бодягу. Ющенко просто хочет показать всем, что он объединитель нации и всех политических сил – вот на чем основывается его предложение. Об этом заявила ИнтерМедиа консалтинг представитель Компартии Украины Екатерина Самойлик, комментируя заявление Президента Виктора Ющенко , что он готов организовать в Секретариате Президента заседание Подготовительной группы по проведению первого заседания Верховной Рады VI созыва, если политические силы не могут сами договориться.

“Я не думаю, что это изменит ситуацию. Диктат не пройдет, даже если политическую силу возглавляет Юлия Владимировна Тимошенко и Кириленко”, - отметила она.

Екатерина Самойлик подчеркнула, что КПУ не откажется от своей позиции, что рабочую группу должен возглавить представитель КПУ Адам Мартынюк.

“Мы делаем ставку на человека, имеющего огромный опыт работы в руководстве ВРУ, человека, который знает прекрасно регламент, законы Украины и ее Конституцию. И, по-нормальному, Президент Украины должен был бы эту кандидатуру поддержать”, - заявила коммунист.

Отвечая на вопрос, в чем она видит выход из сложившейся ситуации, коммунист подчеркнула: “Ситуация изменится только тогда, когда БЮТ и НУ-НС изменят тон разговора. А то они такие себе плаксивые, их все зажимают, их запугивают, мешают им работать… Знаете, 80% вины того, что сейчас делается, лежит именно на этих двух политических силах”.