Коммунисты считают, что Ющенко нравится «бодяга», которую он сам заварил
Ничего Президенту не надоело…
|Екатерина Самойлик
“Я не думаю, что это изменит ситуацию. Диктат не пройдет, даже если политическую силу возглавляет Юлия Владимировна Тимошенко и Кириленко”, - отметила она.
Екатерина Самойлик подчеркнула, что КПУ не откажется от своей позиции, что рабочую группу должен возглавить представитель КПУ Адам Мартынюк.
“Мы делаем ставку на человека, имеющего огромный опыт работы в руководстве ВРУ, человека, который знает прекрасно регламент, законы Украины и ее Конституцию. И, по-нормальному, Президент Украины должен был бы эту кандидатуру поддержать”, - заявила коммунист.
Отвечая на вопрос, в чем она видит выход из сложившейся ситуации, коммунист подчеркнула: “Ситуация изменится только тогда, когда БЮТ и НУ-НС изменят тон разговора. А то они такие себе плаксивые, их все зажимают, их запугивают, мешают им работать… Знаете, 80% вины того, что сейчас делается, лежит именно на этих двух политических силах”.