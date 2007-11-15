Герман предлагает дать Ющенко мандат - пусть рулит

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН считает недопустимым перенос в Секретариат Президента заседания рабочей группы по подготовке первой сессии Верховной Рады Украины VІ созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам, комментируя соответствующую инициативу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о переносе заседания.

«Я все еще верю, что украинский парламент существует, и он находится не на Банковой, а на Грушевского. Пока я в это верю, я буду чувствовать себя депутатом. Если мы будем решать депутатские проблемы на Банковой, тогда надо закрывать Грушевского, и не надо брать эти мандаты, а дать один мандат Виктору Андреевичу и пусть рулит страной», - сказала А.ГЕРМАН.

Вместе с тем, представитель Партии регионов подчеркнула, что уважает и ценит усилия Президента Украины В.ЮЩЕНКО, «чтобы как-то разрулить ситуацию в стране». «Но лучшее, что Президент может в этой ситуации сделать – это бдить демократию и поддерживать распределение ветвей власти в стране, если ему дорого будущее этой страны и будущее демократии», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО выразил готовность организовать в Секретариате Президента заседание Подготовительной группы по организации первого заседания Верховной Рады VI созыва, если политические силы не могут сами договориться.

«Если нужно, я готов рабочую группу по организации работы парламента после своего приезда собрать в Секретариате Президента в виде предварительных консультаций», - сказал В.ЮЩЕНКО. В то же время, он считает, что это не в его компетенции, и будет унизительным для политических сил.

«Я убежден, что это унизительно для парламента, и это некорректное участие Президента в развитии работы независимого национального института», - подчеркнул Президент.

Поэтому, сказал глава государства, он желает, чтобы политики сами, отбросив свои амбиции, достигли компромисса.