«Свобода»: ГАИ перед Киевом блокирует автобусы на акцию оппозиции

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил заместитель председателя Хмельницкой областной организации ВО “Свобода” Александр Симчишин.

“На подъезде к Киеву работники ГАИ блокировали бусы и автобусы с номерами других областей. В ответ на блокирование несколько десятков человек стали ходить по пешеходному переходу. Образовалась пробка в несколько километров. После этого гаишники в панике убежали с места события”, - сказал «свободовец».

Он сообщил, что в блокирование попало несколько хмельницких микроавтобусов с участниками оппозиционной акции, которая сегодня пройдет в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в 14.00 возле памятника Т.Шевченко состоится запланированная оппозицией общеукраинская акция протеста против действий властей.

Организаторы ожидают почти 30 тыс. участников.