Адвокат Луценко: Просьба о помиловании может быть удовлетворена
22:44, 05 апреля 2013Политика
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Адвокат Алексей Баганец не исключает, что обращение омбудсмена к Президенту Украины о помиловании экс-министра внутренних дел Юрия Луценко может быть удовлетворено.
Алексей Баганец говорит, цо Луценко могут выпустить
Об этом он заявил УНИАН, комментируя сообщение пресс-службы главы государства, которая распространила соответствующее письмо Валерии Лутковской.
«Я на сто процентов не исключаю, что эта просьба не может быть не выполненной, тем более, что Президент сам неоднократно намекал на возможность помилования, учитывая стремление Украины стать полноправным членом Европейского сообщества», - сказал А.Баганец.
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