Главное за день: обзор топ-новостей

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Оппозиция блокирует Верховную Раду

Члены оппозиционных фракций в пятницу продолжили блокировать трибуну и президиум Верховной Рады. А фракция ПР решила покинуть сессионный зал и "ехать работать с избирателями".

Азаров в прошлом году заработал всего 614 тысяч гривен (декларация)

На банковских счетах у него находятся 1 680 252 гривни 84 копейки, у жены – 182 000 гривен. Автомобиля у Н.Азарова нет, а жена владеет Lexus RX-400 H 2006 года выпуска, с объемом двигателя 3300 кубических сантиметров.

Судьба второй кассации Луценко решится 10 апреля

Решение по кассации на второй приговор Луценко будет объявлено 10 апреля. Сегодня дело суд слушал без самого Луценко.

С 15 апреля будут действовать измененные правила дорожного движения и новые знаки

Департамент ГАИ МВД Украины напоминает гражданам, что с 15 апреля вступают в силу изменения в действующие Правила дорожного движения.

Отопительный сезон в Киеве продолжат

Чиновники заверили, что пока среднесуточная температура не будет выше 8 градусов, дома киевлян будут с отоплением.

Оппозиция требует переголосовать решение «выездного заседания», ПР - против

Оппозиция требует переголосования в Верховной Раде всех решений, которые провластные депутаты принимали 4 апреля на «выездном заседании». ПР этого делать не намерена. Тем временем Тимошенко просит Януковича не унижаться и не подписывать законы «выездной» Рады, а Азаров считает, что "то решение, которое приняли большинство народных депутатов и сумели хотя бы один день сделать рабочим, это безусловно правильно".

Ефремов говорит, что варианты с референдумом обсуждаются

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов констатирует, что варианты референдума о внесении изменений в Конституцию существуют, но никаких решений еще не принималось.

Батькивщина выразила доверие Яценюку

Фракция "Батькивщина" выразила вотум доверия своему председателю Арсению Яценюку.

Рыбак объяснил дипломатам ситуацию в ВР - чтобы те «не были озадачены»

Украинский парламент, сказал председатель Верховной Рады, «переживает кризисный сезон с точки зрения законодательной эффективности». Рыбак также заявил, что парламент седьмого созыва "практически становится недееспособным из-за тактики обструкции, которую меньшинство приняла на вооружение как основной метод внутрипарламентской политической борьбы»

Туск не поддержал идею Путина о еще один газопровод в обход Украины

Польские власти не поддерживает озвученную на этой неделе идею строительства еще одного газопровода в обход Украины, который мог бы проходить через территорию Польши в рамках проекта "Ямал-Европа-2".

В ДТП со «скорой» и сбушником потерпевшими признали обе стороны

Сначала пострадавшим был признан водитель «скорой». Позже горсуд Феодосии обязал следователя признать как потерпевшего и СБУшника - водителя «легковушки».

Горина уверяет, что не придумала себе сотрясение мозга - показала справку (видео)

Народный депутат Ирина Горина утверждает, что получила травму головы от комка земли, брошенного в нее молодым человеком перед улицей Институтской, и заявлет о существовании видео, подтвеждающего этот факт.

Госстат: Инфляция в марте составила 0%

Инфляция в Украине в марте 2013 года по сравнению с февралем 2013 составила 0%, против марта 2012 зафиксирована дефляция в размере 0,8%.