Кассацию Луценко сегодня слушают без него

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел продолжил рассмотрение кассации на приговор экс-министру внутренних дел Юрию Луценко в деле относительно организации незаконной слежки за бывшим водителем экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.Луценко отсутствует на судебном заседании. Накануне он попросил суд продолжать слушание кассации без него из-за его плохого самочувствия.

Также отсутствуют его защитники - Ирина Луценко и Игорь Фомин.

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В настоящее время пояснения по поводу кассации на приговор суда предоставляет сторона государственного обвинения.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко, а также бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД Владимира Тарасенко и Олега Павленова обвиняли в том, что в рамках расследования дела об отравлении Виктора Ющенко они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) в отношении Валентина Давыденко, бывшего водителя В.Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный вред правам, свободам и интересам В.Давыденко, которые охраняются законом», говорится в обвинительном заключении.

17 августа 2012 года Печерский райсуд Киева осудил Ю.Луценко к двум годам ограничения свободы за продление срока слежки за В.Давыденко.

В.Тарасенко и О.Павленов осуждены к наказанию в виде взыскания штрафа в размере 500 не облагаемых налогом минимумов, что равняется 8,5 тыс. грн, и лишения сроком на три года права занимать организационно-распорядительные и административные должности на предприятиях и организациях всех форм собственности.

Сам В.Давыденко неоднократно заявлял, что не считает себя потерпевшим.