Азаров одобрил «выездное заседание» ВР

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"На это неделе, к сожалению, опять силы оппозиции блокировали нормальную работу парламента. Я хотел бы задать вопрос избирателям: как к этому относиться? В сложной экономической ситуации блокируется работа очень важного законодательного органа, без которого невозможна системная работа по предотвращению кризиса", - отметил премьер.

"За что борются ваши избранники? За власть? Так они ее имели, - продолжил Н.Азаров. - В демократическом обществе за власть борются на выборах, а после выборов меньшинство не мешает работе большинства - это закон демократического общества".

"И то решение, которое приняли большинство народных депутатов и сумели хотя бы один день сделать рабочим, это безусловно правильно и Правительство его приветствует"- резюмировал он.