Батькивщина выразила доверие Яценюку

Такое решение было принято на заседании фракции, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», отметив, что вынесение вопроса на голосование инициировал сам председатель фракции.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак 4 апреля на заседании парламента, которое проходило в здании комитетов ВР на улице Банковой, заявил, что депутаты Олег Канивец, Виталий Немилостивый, Роман Стаднийчук и Игорь Скосарь вышли из фракции «Батькивщина».

Позже А.Яценюк продемонстрировал заявления Р.Стаднийчука, И.Скосаря и В.Немилостивого о том, что они остаются во фракции “Батькивщина”.

Однако Р.Стаднийчук на заседании парламентского большинства на Банковой заявил, что выйдет из фракции «Батькивщина», когда будет возобновлена полноценная работа Верховной Рады.

Вечером 4 апреля А.Яценюк заявил, что провластное большинство переманивает депутатов от “Батькивщина”, чтобы добиться его освобождения от должности руководителя фракции.

Комментируя ситуацию с выходом депутатов из состава фракции “Батькивщина”, он отметил, что сначала народные депутаты написали заявления, которые он продемонстрировал ранее, об отозвании предыдущих заявлений относительно выхода из фракции “Батькивщина”, но “затем приехал Клюев, и я думаю, что миллионов 10-15 долларов, наверное, дали каждому, а у меня нет таких денег”. “То есть это люди, которые продались”, - отметил А.Яценюк.

Он отметил, что данный сценарий разрабатывается не первый день и направлен на то, чтобы “поднять мятеж во фракции «Батькивщина».

“Сценарий у них (Партии регионов — УНИАН) основной и базовый, они еще имеют трех людей внутри фракции, которые не собираются выходить из фракции, но которые хотят поднять мятеж во фракции - основная задача “сбить” меня с руководителя фракции и расколоть фракцию. И эта задача выполняется последовательно”, - заявил А.Яценюк.

Председатель фракции «Батькивщина» отметил, что во фракции знают фамилии этих депутатов и разоблачат их, но при этом он не назвал ни одной фамилии.

А.Яценюк отметил, что данный сценарий реализуется на протяжении последних трех месяцев по личному указанию Президента Виктора Януковича, «а исполнитель этого сценария - Андрей Клюев».

По данным А.Яценюка, что в рамках этого сценария три депутата должны создать фракцию “За Юлю”, а фактически фракция будет “За Витю”.