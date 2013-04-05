В ДТП со «скорой» и СБУшником потерпевшими признали обе стороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает феодосийская газета «Кафа» со ссылкой на следователя Феодосийской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Павла Юхимовича.

По его словам, сначала потерпевшим был признан водитель «скорой». Позже Феодосийский горсуд обязал следователя признать в качестве потерпевшего и СБУшника-водителя «легковушки».

П.Юхимович сообщил, что назначена судебно-медицинская экспертиза. На следующей неделе будет назначена еще одна экспертиза - по состоянию автомобилей.

Он также отметил, что рабочее состояние светофора влияет на виновность участников ДТП, но это не основоположный фактор. «Водитель "скорой помощи" имеет право отойти от требований правил дорожного движения в случае необходимости, когда он едет с проблесковыми маячками, но при движении в таком режиме он должен обеспечить безопасность своих маневров, а водитель должен уступить дорогу машине. Только когда водитель "скорой помощи" убедился, что его пропускают, он может двигаться на красный свет или по встречной полосе движения. Если его не пропускают, он должен пропустить машину, хотя это нарушение правил со стороны человека, который не пропускает" - сказал следователь.

"В данном случае, я предполагаю, что скорость движения одного и другого автомобилей были превышены», - отметил П.Юхимович.

http://kafanews.com/novosti/62594/po-delu-dtp-so-skoroy-naznacheny-ekspertizy_2013-04-05

Как сообщал УНИАН, авария произошла 9 марта в Феодосии. Столкнулись машина скорой помощи, которая везла в больницу 22-летнего парня, находившегося в коме и легковой атвомобиль. На месте ДТП погибла 27-летняя фельдшер. Травмы получили 50-летний шофер "скорой", 57-летний отец парня и врач. Врач умер в больнице. Также был травмирован 32-летний водитель машины – участницы ДТП.

12 марта СБУ признала, что машиной управлял ее сотрудник.

Прокуратура Феодосии начала расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Поскольку в деле замешан сотрудник СБУ, оно было передано "военной" прокуратуре крымского региона.

Крымское управление Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности признало аварию несчастным случаем, связанным с производством. Это дает родственникам погибших в ДТП сотрудников скорой помощи, а также водителю медавтомобиля право получить материальную компенсацию от государства за счет средств Фонда соцстрахования.