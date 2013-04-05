Горина уверяет, что не придумала себе сотрясение мозга - показала справку (видео)

Об этом говорится в комментарии И.Гориной, размещенном на сайте Партии регионов.

«Почему-то обществу навязывалась лишь та видеозапись, которая отображает только часть инцидента, который произошел со мной. Поэтому я бы хотела обратить внимание на то видео, которое также было и есть в доступе, но которое почему-то было проигнорировано. Там как раз четко полностью зафиксирован произошедший инцидент: молодой человек в красной шапке буквально перед улицей Институтской догнал нас и бросил кусок земли, и именно этот кусок попал в меня и нанес мне травму», - заявила она.

По словам И.Гориной, она находится в больнице и ей очень неприятен тот момент, что приходится оправдываться.

«Как можно говорить: «Хорошо, что ударили, мало еще дали! Это все она сама придумала!»? Те люди, которые когда-либо со мной сталкивались, знают, что я бы никогда такого не придумала. Как можно о себе что-то придумывать, ложиться в больницу, если можно быть с семьей, с детьми?», - заявила она.

«Я - политик и попадала в разные ситуации, в том числе и на митингах, но никогда не прятались за чьи-то спины. И мы всегда находили общий язык с оппонентами. Поэтому мне очень больно, что сегодня моральное состояние оппонентов опустилось до нижнего уровня», - добавила депутат.

И.Горина призвала своих избирателей не делать ничего подобного в отношении политических опонентов: «Это неправильно – мы не должны отвечать враждой на вражду. Мы также не допустим, чтобы бойня, раскол общества, фашистские действия имели место в нашей стране».

Как сообщал УНИАН, 2 апреля у Верховной Рады состоялась организованная оппозицией акция, участники которой требовали назначить дату проведения выборов мэра столицы и Киевсовета.

3 апреля милиция Киева открыла уголовное производство по факту нападения сторонников оппозиции на народного депутата от Партии регионов И.Горину.

По данным ГУ МВД столицы, 2 апреля в 21.20 в милицию обратилась И.Горина с заявлением о хулиганских действиях неизвестных лиц из числа участников акции, проходившей под стенами парламента.

Депутат сообщила, что ее догнала группа граждан, около 50 человек, с плакатами нескольких оппозиционных сил. Агрессивно настроенные люди начали оскорблять ее нецензурной бранью, угрожать физической расправой и бросать комки снега и льда. В результате И.Горина получила телесные повреждения. По предварительному заключению медиков, обследовавших депутата в стационаре одной из столичных больниц, И.Горина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.