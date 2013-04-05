Оппозиция требует переголосовать решения «выездного заседания», ПР - против

Об этом заявил сегодня председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк на брифинге в Верховной Раде, сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”.

А.Яценюк подчеркнул, что требования оппозиции остаются неизменными: назначение выборов мэра Киева и Киевсовета, отмена пенсионной реформы и отставка Кабинета министров.

Однако, по его словам, оппозиция выдвинула еще одно требование «после вчерашнего неконституционного путча, который устроили в подворотне улицы Банковой»: «Все решения, которые голосовались вчера «в буфете», должны быть проголосованы в парламентском зале, потому что сложно иметь 234 голоса, как они там показывали, при имеющихся 182 депутатах, которых мы посчитали по видеофиксации».

«Фарс нужно прекращать», - добавил А.Яценюк.

В то же время в ПР утверждают, что законы, принятые 4 апреля на заседании парламентского большинства, которое проходило в комитетах Верховной Рады на Банковой, переголосовываться не будут.

Об этом на брифинге заявил председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов.

“Если мне кто-то назовет хотя бы один аргумент законный, почему мы должны это делать, мы на это пойдем”, - сказал он и отметил, что таких законных аргументов нет и быть не может.

А.Ефремов сказал, что большинство действовало в соответствии с законом, поэтому никаких переголосований не будет.

Кроме того, по его словам, во время вчерашней работы над законопроектами “не было антуража, который создается в зале, когда глупостями занимаются отдельные люди, а не законотворческой деятельностью”.