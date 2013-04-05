Тимошенко просит Януковича не унижаться и не подписывать законы «выездной» Рады

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Ю.Тимошенко сегодня на брифинге в Харькове обнародовал ее защитник Сергей Власенко.

По мнению Ю.Тимошенко, принимать законы вне пределов здания парламента является “исторической ошибкой”.

Она напомнила, что нынешняя оппозиция, которая в свое время была большинством в парламенте, уже делала такую ошибку, принимая законы в Украинском доме.

“Я еще раз обращаюсь к Вам, Виктор Федорович, с советом не повторять ту ошибку, и безотлагательно лично вмешаться в кризисную ситуацию, сложившуюся в Верховной Раде. Ни при каких обстоятельствах не подписывайте незаконно рассмотренные Вашим парламентским большинством законопроекты. Кто бы это Вам не советовал сделать. Как только Вы поставите под этими законопроектами свою подпись, Вы унизите себя и саму должность Президента Украины. Это тот же момент, когда Вы сможете начать подниматься на уровень лидера страны”, - говорится в заявлении Ю.Тимошенко.

Экс-премьер призывает В.Януковича помочь решить спорные вопросы, которые привели к парламентскому кризису.

“Немедленно соберите общенациональный круглый стол, пригласите на него всех внефракционных народных депутатов, делегации от всех парламентских фракций и помогите им найти компромисс по всем конфликтным вопросам, которые привели к тяжелому парламентскому кризису”, - отмечает Ю.Тимошенко.

Она также призывает В.Януковича воздержаться от применения абсолютной власти и не имитировать нахождения компромисса.

“Если Вы откажетесь от подписания несправедливо принятых законопроектов, соберете общенациональный круглый стол и справедливо поможете решить в Верховной Раде конфликтные вопросы, Вы впишете первые достойные страницы в историю Вашего правления”, - подчеркивает Ю.Тимошенко.