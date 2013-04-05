Оппозиция блокирует Верховную Раду

Как передает корреспондент УНИАН, в президиуме находятся 6 народных депутатов, в том числе представитель фракции “Свобода” Игорь Швайка.

Около трибуны собралось более 20 народных депутатов.

На правительственной ложе размещен плакат с надписью “Законным выборам в Киеве - быть!”.

В президиуме за креслами руководства ВР прикреплен плакат с надписью «Кабмин Януковича - Азарова в отставку!». За трибуной размещен плакат с призывом немедленно отменить пенсионную реформу.

В сессионном зале продолжают собираться народные депутаты.