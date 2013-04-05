Оппозиция блокирует Верховную Раду
10:02, 05 апреля 2013Политика
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Члены оппозиционных фракций продолжают блокировать трибуну и президиум Верховной Рады.
Блокирование ВР продолжается
Как передает корреспондент УНИАН, в президиуме находятся 6 народных депутатов, в том числе представитель фракции “Свобода” Игорь Швайка.
Около трибуны собралось более 20 народных депутатов.
На правительственной ложе размещен плакат с надписью “Законным выборам в Киеве - быть!”.
В президиуме за креслами руководства ВР прикреплен плакат с надписью «Кабмин Януковича - Азарова в отставку!». За трибуной размещен плакат с призывом немедленно отменить пенсионную реформу.
В сессионном зале продолжают собираться народные депутаты.
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