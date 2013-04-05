Судьба второй кассации Луценко решится 10 апреля

Коллегия судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел 10 апреля огласит решение по кассационной жалобе на приговор экс-министру внутренних дел Юрию Луценко по делу об организации незаконной слежки за бывшим водителем экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было оглашено судом сегодня после заслушивания пояснений по кассационной жалобе стороны государственного обвинения.

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Прокурор Сергей Пересунько отметил, что Ю.Луценко как министр имел право продлевать оперативно-розыскное дело до 18 месяцев, визируя его своей подписью, а следовательно - должен был отвечать за свои действия.

Обращаясь к судьям, прокурор попросил оставить без удовлетворения кассационную жалобу Ю.Луценко, а приговор Печерского районного суда Киева и постановление на него Апелляционного суда Киева - без изменений.

Таким образом, ориентировочно в 10.00 10 апреля суд огласит свой вердикт.