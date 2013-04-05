С 15 апреля вступят в силу измененные правила дорожного движения и новые знаки

Как отмечает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, нововведения предопределены необходимостью приведения действующего законодательства к международным стандартам.

Это, прежде всего, усиление требований к применению технических средств регулировки дорожного движения, внедрение европейских образцов дорожных знаков и дорожной разметки, а также введение новых терминов, таких как газон, островок безопасности, дневные ходовые огни, маневрирование, регулировщик, усовершенствованное покрытие. Изменениями также закреплен приоритет дорожных знаков перед дорожной разметкой.

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Для уменьшения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на внегородских дорогах, путем дополнительного обозначения двигающегося транспортного средства Правила дорожного движения дополнены требованием, согласно которому транспортные средства обязаны двигаться за пределами населенного пункта в светлое время суток с включенными дневными ходовыми огнями или светом ближнего фар, в период с 1 октября по 1 мая.

Предусмотрено также усиление требований к проезду мимо транспортных средств с опознавательным знаком «Дети». Так, введена обязательность снижения водителями, двигающимися по смежной полосе, скорости, а в случае необходимости - осуществления ими остановки во избежание наезда на детей, выходящих из автобуса.

Кроме того, запрещена установка на проезжей части предметов, препятствующих проезду или парковке транспортных средств, за исключением некоторых случаев (оформление ДТП, дорожные работы, ограничение движения, предусмотренных законодательством).

Департамент ГАИ информирует о новых дорожных знаках:

1.40 "Конец дороги с усовершенствованным покрытием";

4.18.1 "Направление движения транспортных средств с опасными грузами" 5.63.1;

5.63.2 "Начало (конец) плотной застройки";

5.64 "Изменение схемы движения".

Также добавлены знаки, информирующие водителей об объектах транспортной и туристической инфраструктуры, а также новые виды дорожной разметки, в соответствии с требованиями ДСТУ 2587:2010.

Новые термины:

автопоезд (транспортный состав) - механическое транспортное средство, соединенное с одним или несколькими прицепами с помощью сцепного устройства;

газон - участок однородной территории с дерновым покровом, созданный искусственно путем посева и выращивания дернообразующих трав (преимущественно многолетних злаков) или одернения;

дневные ходовые огни - внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток;

оставление места дорожно-транспортного происшествия - действия участника ДТП, направленные на сокрытие факта такого происшествия или обстоятельств его совершения, которые повлекли необходимость проведения работниками милиции мероприятий по установлению (розыску) этого участника и (или) розыску транспортного средства;

маневрирование (маневр) - начало движения, перестаивание транспортного средства при движении из одной полосы на другую, поворот направо или налево, разворот, съезд с проезжей части, движение задним ходом;

островок безопасности - техническое средство регулировки дорожного движения на наземных пешеходных переходах, конструктивно выделенный над проезжей частью дороги и назначенный в качестве защитного элемента для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги. К островку безопасности принадлежит часть разделительной полосы, через которую проходит пешеходный переход;

усовершенствованное покрытие - цементобетонное, асфальтобетонное, железобетонное или армобетонное сборное покрытие, мостовые, вымощенные брусчаткой и мозаикой, сборное покрытие из мелкоразмерных бетонных плит, из щебня и гравию, обработанных органическими и вязкими материалами;

Кроме того, уточнены такие термины, как:

водитель - лицо, управляющее транспортным средством и имеющее удостоверение водителя (удостоверение тракториста-машиниста, временное разрешение на право управления транспортным средством, временный талон на право управления транспортным средством) соответствующей категории. Водителем также является лицо, которое учит управлению транспортным средством, находясь непосредственно в транспортном средстве;

регулировщик - работник милиции, который выполняет регулировку дорожного движения в форменной одежде повышенной видимости с элементами из светоотражательного материала с помощью жезла, свистка. К регулировщику приравниваются работники военной инспекции безопасности дорожного движения, дорожно-эксплуатационной службы, дежурный на железнодорожном переезде, паромной переправе, имеющие соответствующее удостоверение и нарукавную повязку, жезл, диск с красным сигналом или светоотражателем, красный фонарь или флажок и выполняют регулировку в форменной одежде;

темное время суток - часть суток от захода до восхода солнца.