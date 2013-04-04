Политолог: У оппозиции нет сегодня большинства, чтобы объявить «альтернативную Раду»

«Верховная Рада должна работать, и, соответственно, руководство парламента обязано обеспечить ее нормальное функционирование. Ситуация, когда трибуна месяцами заблокирована, дает крайне низкий коэффициент полезного действия законодательного органа, важные вопросы экономики, внешнего курса страны не решаются. Это недопустимо. Очевидно, что нервы сдали, и Рыбак решил провести выездное заседание», – говорит политолог.

В связи с этим он спрогнозировал дальнейшие действия оппозиционеров.

«С одной стороны, они могут обратиться в Конституционный суд, чтобы он решил, насколько легитимной является такая форма работы Рады, или же соберут за стол переговоров всех глав фракций. Что касается первого варианта, то в его реальность я мало верю, поскольку вся процедура прошла законно. Есть соответствующий пункт Регламента, который предусматривает порядок процедуры. «Регионалы» его соблюли», – утверждает Бондаренко.

Политолог подверг сомнению саму возможность функционирования «альтернативной Рады», которую объявил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

«У оппозиции нет сегодня большинства, чтобы объявить эту альтернативную Раду. Нельзя так просто объявить, что мы вот другой парламент – кому тогда они подчиняются?», – резюмирует Кость Бондаренко.

Напомним, что сегодня утром большинство народных депутатов проголосовало за проведение выездного заседания парламента на улице Банковой.

Оппозиция, в свою очередь, проводит альтернативное заседание в сессионном зале парламента.