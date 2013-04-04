Рыбак: Верховная Рада должна работать

«Сейчас я вышел в сессионный зал, но сессионный зал заблокирован. Я переговорил с руководителями оппозиции, с депутатами, но они говорят, что они работать не будут», – заявил Владимир Рыбак.

Вместе с тем он напомнил, что вчера около 250 депутатов обратились с заявлением к избирателям, к депутатам парламента, которые желают работать и решать те вопросы, которые они обещали решать в период выборов.

«Но, к сожалению, сегодня парламент заблокирован. Какие причины? Как объясняет оппозиция, есть три причины: первая причина – это выборы в городе Киеве; вторая – отмена пенсионной реформы; третья – это отставка правительства. Первые два вопроса были поставлены на рассмотрение ВР и депутаты приняли соответствующие решения. Поэтому я всем лидерам фракций говорю: садитесь, договаривайтесь, но парламент должен работать и парламент не может зависеть от того или другого вопроса, или от того или другого решения», – сказал председатель ВР.

«Что касается отставки правительства – мы на согласительном совете определились, что в пятницу мы рассматриваем час правительства. Оппозиционные фракции подали вопросы. И намечено в пятницу, в 10 часов, правительством в полном составе их рассмотреть», – отметил Владимир Рыбак.

Он обратил внимание на то, что согласно процедуре на следующей пленарной неделе вопрос отставки правительства может быть поставлен на рассмотрение, однако оппозиция с таким предложением не согласна. «Что касается ответственности правительства – это комитеты, есть процедура. И на следующей пленарной неделе и этот вопрос я готов поставить на рассмотрение. Однако оппозиция говорит – нет», – подчеркнул председатель парламента.

«Депутаты требуют от меня обеспечить работу парламента. Депутаты большинства, около 240-250 человек, пригласили меня на собрание депутатов, чтобы рассмотреть ситуацию, которая сложилась в парламенте. Не знаю, какие будут предложения. Может, будет предложение самораспуститься такому парламенту. Может, просить Президента, чтобы распустил этот парламент. Может, еще какие-то варианты. Я послушаю депутатов парламента, которые на собрании будут рассматривать эти вопросы. Пройдет собрание, и я проинформирую о тех решениях, которые будут приняты депутатами», – сообщил председатель ВР.