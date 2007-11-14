Украина подписала последний протокол на пути в ВТО

Украина подписала протокол о доступе на рынки товаров и услуг с Киргизией, сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

«Мы действительно завершили переговорный процесс с Киргизией, подписали двусторонний протокол о доступе на рынки товаров и услуг», - сказал министр.

По его словам, следующим шагом на пути вступления Украины во Всемирную торговую организацию должно быть утверждение отчета рабочей группы, который запланирован на 15 ноября. «Отчет у нас уже готов, все страницы текста практически согласованы», - заверил А.ЯЦЕНЮК, добавив, что рабочая группа ждала только последний протокол.

«Речь идет о том, что до конца текущего года отчет рабочей группы и формализация вопросов относительно вступления Украины в ВТО будут завершены», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

«У нас нет преград, в крайнем случае по состоянию на сегодняшний день, для того, чтобы Украина до конца текущего года стала членом ВТО», - добавил министр.

В Посольстве Киргизии в Украине подтвердили информациюо подписании сегодня в Бишкеке протокола между Украиной и Киргизией о доступе на рынки товаров и услуг.

Кроме того, посол Киргизии в Украине Эркин МАМКУЛОВ сообщил агентству УНИАН о том, что на сегодняшний день вопрос о долге в 27 млн долларов исключен из повестки дня двусторонних украинско-киргизских отношений и у двух стран нет финансовых претензий друг к другу.

Как известно, Украина пытается вступить в ВТО с 1993 года.

В 2005-2006 годах Верховная Рада Украины приняла 38 законодательных актов, необходимых для вступления в ВТО. 31 мая с.г. ВР приняла последние 11 законов, необходимых для обеспечения вступления Украины в ВТО.