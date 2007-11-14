Киргизия подтверждает подписание протокола с Украиной

В Посольстве Киргизии в Украине подтвердили информацию о подписании сегодня в Бишкеке протокола между Украиной и Киргизией о доступе на рынки товаров и услуг.

Кроме того, посол Киргизии в Украине Эркин МАМКУЛОВ сообщил агентству УНИАН о том, что на сегодняшний день вопрос о долге в 27 млн долларов исключен из повестки дня двусторонних украинско-киргизских отношений и у двух стран нет финансовых претензий друг к другу.

Как сообщал УНИАН, о подписании двустороннего протовкола между Украиной и Киргизией сегодня, 14 ноября, сообщил министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК