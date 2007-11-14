Киргизия подтверждает подписание протокола с Украиной
17:16, 14 ноября 2007Политика
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О долге больше не говорят
|Эркин МАМКУЛОВ
Кроме того, посол Киргизии в Украине Эркин МАМКУЛОВ сообщил агентству УНИАН о том, что на сегодняшний день вопрос о долге в 27 млн долларов исключен из повестки дня двусторонних украинско-киргизских отношений и у двух стран нет финансовых претензий друг к другу.
Как сообщал УНИАН, о подписании двустороннего протовкола между Украиной и Киргизией сегодня, 14 ноября, сообщил министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК
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