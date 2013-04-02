Эксперт считает высокими шансы Украины возобновить сотрудничество с МВФ





Об этом он сказал в интервью газете «Экономические известия».

«Финансово-экономический блок я оцениваю на четыре с плюсом. В принципе, с оценками нужно быть осторожными, ведь те же оппозиционные силы, которые жестко и не всегда основательно и аргументировано критикуют власть, лишний раз волнуют общество. Нужно понимать, что такими заявлениями они расшатывают финансово-экономическую безопасность страны в и без того нелегкой ситуации в мировой экономике», - отметил Браиловский.

По его словам, куратор экономического блока правительства, первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов в течение первых 100 дней сосредоточил усилия на создании условий экономического роста.

«В течение своих первых 100 дней Арбузов сосредоточил свои усилия на создании условий экономического роста за счет удержания низкой инфляции и обеспечения стабильности государственных финансов. Кроме этого, заметна динамика прироста депозитов населения. Так, в январе 2013 года народ Украины начал снова доверять государству, национальной банковской системе. Прирост депозитов населения составил 8,3 млрд. гривен. Таким образом, Арбузов показал, как важна устойчивая финансовая система Украины, надежность которой ощутимо доказывает ситуация в банковском секторе Кипра, Греции, а также Испании, Италии, Португалии», - добавил эксперт.

По его словам, сегодня важной задачей для первого вице-премьера является реформа банковской системы Украины для повышения уровня регулятивного капиталов банков до 300 млн. гривен в 2013 году, а в 2014-2015 годах — до 500 млн. гривен.

Одной из основных заслуг экономического блока он назвал возобновленные переговоры с Международным валютным фондом.

«Сегодня высокие шансы, что благодаря переговорам Украина получит до 15 млрд. долларов внешнего финансирования», - подчеркнул гендиректор инвестиционной компании.

Напомним, что новое правительство было сформировано 24 декабря 2012 года.