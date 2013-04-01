Главное за день: обзор топ-новостей

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«Патрон в патроннике»: большинство готовит отставку свободовца Кошулинского

Первый заместитель председателя фракции Михаил Чечетов заявил, что Партия регионов уже собрала необходимые 150 голосов для вынесения этой инициативы на рассмотрение парламента. Вместе с тем лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк назвал «первоапрельской шуткой» ПР отставку Кошулинского.

Киевлянам рассказали, что делать при наводнении

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее собрать предметы первой необходимости – документы, медицинскую аптечку, спички (зажигалка), хлеб, питьевую воду – и занять ближайшее безопасное возвышенное место.

Ефремов: завязать прикосновенность депутатов и президента в один узел нельзя

Ефремов предлагает уже на этой неделе принять законопроект о лишении народных депутатов неприкосновенности.

Украина за два месяца сократила импорт нефти в 7 раз

Украина в январе-феврале 2013 года сократила импорт нефти в 7 раз — до 111,4 тыс. тонн по сравнению с 763,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года

Жвания заявляет, что выборов мэра Киева 2 июня быть не может

По его словам, уже потеряны сроки, когда должны были быть назначены выборы на 2 июня, поэтому дата должна быть определена другая.

Завтра Луценко привезут судить в Киев

"По моей информации, его еще не вывезли из колонии, поскольку только в 3 часа дня из Киева за ним должна поехать машина, таким образом его привезут или завтра ночью, или рано утром", - рассказала жена экс-министра. В то же время в черниговском управлении ГПтС эту информацию не подтвердили.

КС взялся за киевские выборы

КС открыл производство по представлению депутатов-«регионалов» по ​​киевским выборам.

Украинцы относятся к России лучше, чем россияне к Украине (опрос)

На вопрос «Какими бы Вы хотели видеть отношения Украины с Россией?» и в Украине, и в России большинство опрошенных ответили, что хотели бы, чтобы обе страны были независимыми, но дружескими государствами, - с открытыми границами, без виз и таможен

Кульбида: Реки Западной Украины могут принести рекордную наводнение

В связи со сложными погодными условиями, в частности обильным таянием снега, в реках северных и западных регионов Украины в ближайшее время ожидается подъем уровня воды до опасных отметок.

Жена Луценко задекларировал более 22 миллионов дохода

Доход И.Луценко от осуществления предпринимательской и независимой профессиональной деятельности составил 2 млн. 232 тыс. грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 20 млн. грн, доход от передачи в аренду имущества - 7,5 тыс. грн.

Глава комитета ВР: В Украине «для экономии» хотят закрыть 143 школы

«Учителя, которых сокращают на селе, не имеют шансов найти другую работу. Но куда уходят деньги вообще от такой экономии? », - подчеркнула Лилия Гриневич.

Тимошенко требует доставить ее на допрос Таруты

По словам Власенко, Тимошенко неделю назад подала заявление с требованием обеспечить ее доставку на допрос С.Таруты. Вместе с тем он заявил, что защита не видела протоколов допроса председателя совета директоров корпорации «Индустриальный союз Донбасса».