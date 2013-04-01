Завтра Луценко привезут судить в Киев

Об этом УНИАН сообщила жена экс-министра Ирина Луценко.

“По моей информации, его еще не вывезли из колонии, поскольку лишь в 3 часа дня из Киева за ним должна поехать машина, таким образом, его привезут либо завтра ночью, либо рано утром”, - сказала она.

И.Луценко предположила, что Ю.Луценко будет находиться в Киевском СИЗО 4 дня, поскольку кассация будет рассматриваться 2 и 4 апреля.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за причиненный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

14 августа в 2012 г. адвокаты подали в Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.