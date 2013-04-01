КС взялся за киевские выборы

Коллегия судей Конституционного Суда Украины на заседании 29 марта 2013 приняла Постановление об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений части второй статьи 136, части третьей статьи 141 Конституции Украины, абзаца первого части второй статьи 14 Закона Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей".

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Конституционного Суда.

В сообщении отмечается, что согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, это дело должно дальше рассматриваться на пленарном заседании Суда в сроки, определенные статьей 57 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины".

Как вытекает из конституционного представления - субъект не обращался в Суд о рассмотрении этого представления как безотлагательного, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 19 марта лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что фракция проголосует в первом чтении за постановление о назначении выборов в Киеве, а затем подождет решения Конституционного Суда по этому вопросу.

По словам А.Ефремова, 48 членов фракции ПР обратились в Конституционный Суд по поводу сроков проведения выборов в Киеве.

19 марта в Конституционный Суд Украины поступило представление 48 народных депутатов об официальном разъяснении положений части второй статьи 136, части третьей статьи 141 Конституции Украины, абзаца первого части второй статьи 14 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов», в котором говорится о том, что «очередные выборы депутатов, сельских, поселковых, городских голов проводятся одновременно на всей территории Украины, кроме случаев, установленных Конституцией и законами Украины».

21 марта 2013 года Верховная Рада Украины приняла за основу проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы”.

За данное решение проголосовали 293 из 365 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

Документом предусмотрено назначить очередные выборы депутатов Киевсовета и мэра столицы на 2 июня 2013 года.

Справка УНИАН. 1 июня 2012 года Киевский городской голова Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Вопрос о сложении Л.Черновецким полномочий городского головы был рассмотрен на сессии Киевского городского совета 12 июля.

19 июля 2012 года секретарь Киевского городского совета Галина Герега, которая временно исполняет полномочия Киевского городского головы, обратилась в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра столицы, однако парламент до сих пор не определил дату их проведения.

27 мая 2013 года завершается срок полномочий Киевского городского совета, и с 28 мая он будет неполномочным.