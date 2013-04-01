Власенко: защите Тимошенко не предоставляют протоколы допросов Таруты

Об этом корреспонденту УНИАН заявил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

«К сожалению, нет (протоколов допросов С.Таруты – УНИАН). Прокуратура почему-то считает, что она не обязана предоставлять нам протоколы допросов. Мы такой запрос через суд сделали. Насколько я знаю, суд вытребовал эти протоколы, но я общался с (адвокатом) Александром Плахотнюком минут 40 назад, и он сказал, что по состоянию на это время у него еще на руках протоколов не было», - сказал С.Власенко.

Он возмутился тем, что по делу Е.Щербаня сторона обвинения и сторона защиты имеют не одинаковые возможности.

«Это тоже ситуация абсурдная. Мы допрашиваем Туруту, прокуратура знает все его допросы, а мы не знаем, что он говорил во время допроса. Мы знаем публичную позицию Таруты, которую он неоднократно озвучивал в интервью, но что он сказал на допросе у следователей, мы не знаем», - подчеркнул С.Власенко.

По его словам, на сегодняшний день защита Ю.Тимошенко получила для ознакомления шесть из более чем 50 томов дела Е.Щербаня.

«Ни о каком равенстве сторон в процессе мы говорить априори не можем. Я уже не говорю, что нам из 50 с чем-то томов предоставили только шесть. И мы с обвинением находимся в кардинально разных ситуациях – они знают все материалы дела, они свой допрос строят на основании всех материалов дела, мы же ставим свои вопросы, исходя из каких-то наших отдельных знаний, которыми мы владеем, базируясь на материалах дела», - сказал С.Власенко.