Тимошенко требует доставить ее на допрос Таруты

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко требует от руководства Качановской исправительной колонии доставить ее на заседание Печерского районного суда Киева, в ходе которого завтра, 2 апреля, по делу об убийстве депутата Евгения Щербаня будут допрашивать председателя совета директоров корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергея Таруту.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

«Исходя из тяжести обвинений, исходя из абсурдности обвинений, она готова рисковать своим здоровьем, и она требует доставки на судебное заседание по делу Щербаня, где будет проходить допрос свидетеля», - сказал С.Власенко.

По его словам, Ю.Тимошенко неделю назад подала заявление с требованием обеспечить ее доставку на допрос С.Таруты.

«Такое заявление было подано неделю тому назад. Хотя она не была обязана подавать никаких заявлений, она в очередной раз это сделала», - сказал защитник.

«Это абсурдное, но обвинение в убийстве. Суды, к сожалению, пренебрегают требованиями закона во время допросов свидетелей по делу Щербаня, проводят допросы без Тимошенко. Выходит, что все свидетели будут сейчас допрошены в отсутствие Юлии Владимировны, и потом их показания просто будут включены в приговор. Это абсурдная конструкция», - возмутился С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, суд удовлетворил ходатайство защитников Ю.Тимошенко относительно допроса на судебном заседании в рамках досудебного расследования по делу об убийстве Е.Щербаня бизнесменов Сергея Таруты и Виталия Гайдука.

27 марта защитники Ю.Тимошенко сообщили, что будут требовать допроса С.Таруты и В.Гайдука в открытом судебном заседании. Они являются свидетелями Генпрокуратуры, уже допытывались следователями, их показания есть в материалах дела.

С.Власенко заявлял, что «показания этих людей, очевидно, вступают в конфликт с показаниями Владимира Щербаня, и прокуратура почему-то не хочет их допрашивать в публичном режиме».

Справка УНИАН. Генпрокурор Виктор Пшонка 18 января 2013 года заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко преднамеренного убийства из корыстных побуждений.

Печерский районный суд Киева по ходатайству стороны обвинения начал 13 февраля проведение следственных действий в рамках досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня.