Жвания заявляет, что выборов мэра Киева 2 июня быть не может

Такое заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Давид Жвания сегодня во время Согласительного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что “2 июня - это невозможная дата проведения выборов в городе Киеве”.

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По его словам, уже потеряны сроки, когда должны были быть назначены выборы на 2 июня, поэтому дата должна быть определена другая.

Д. Жвания напомнил, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления рекомендует депутатам рассмотреть в четверг, 4 апреля, постановление № 1030 о выборах в Киеве, как это предусмотрено повесткой дня.

При этом он отметил, что в этой ситуации уже неважно, когда будет приниматься постановление в целом о проведении выборов в Киеве, - 2 апреля или 4 апреля.

Д. Жвания отметил, что дата проведения выборов в Киеве должна быть изменена, поскольку постановление вступает в силу со дня его опубликования в официальном издании. При условии голосования за проект 2 или 4 апреля, постановление вступает в силу не ранее, чем 3 или 5 апреля соответственно. Таким образом, нарушаются нормы закона «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов», которым предусмотрено, что очередные и внеочередные местные выборы назначаются не позже чем за шестьдесят дней до дня выборов.

Он обратил внимание, что во время принятия постановления в первом чтении не была определена дата его рассмотрения во втором чтении. Д.Жвания заметил, что комитету поручено доработать проект постановления, после чего внести его на рассмотрение в Верховную Раду. Д.Жвания отметил, что по состоянию на 18.00 29 марта в комитет не поступило ни одной поправки к проекту постановления, который был принят в первом чтении.

Он отметил, что в настоящее время лидеры фракций должны были бы собраться и определить общую позицию по данному вопросу с тем, чтобы постановление было проголосовано.

При этом он еще раз подчеркнул, что “2 июня уже не является датой проведения выборов в городе Киеве”.