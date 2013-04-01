Тюремщики не подтверждают информацию о перевозке сегодня Луценко в Киев

Об этом сообщили УНИАН в Управлении Государственной пенитенциарной службы в области.

По словам работника пресс-службы, пенитенциарная служба не может предварительно информировать о своих действиях. "Сможем обсуждать этот вопрос в день суда. Повезут, не повезут - сегодня об этом еще неизвестно", - сказала работник. Также она добавила, что не уполномочена информировать о местонахождении осужденного.

Как известно, ряд СМИ сообщили сегодня, что сотрудники пенитенциарной службы Украины уже доставили в Киев экс-министра внутренних дел Юрия Луценко для участия в судебном процессе по рассмотрению кассационной жалобы на приговор.

В то же время жена экс-министра Ирина Луценко сообщила УНИАН, что Ю.Луценко этапируют из Менской исправительной колонии в Киев на судебное заседание либо ночью 2 апреля, либо рано утром в тот же день.

И.Луценко предположила, что Ю.Луценко будет находиться в Киевском СИЗО 4 дня, поскольку кассация будет рассматриваться 2 и 4 апреля.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2012 года Печерский райсуд приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за причиненный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

14 августа 2012 г. адвокаты подали в Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.

Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам во вторник должен рассматривать кассационную жалобу Луценко на приговор, по которому он отбывает четырехлетний срок в тюрьме по обвинению в должностных злоупотреблениях.