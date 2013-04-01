Кульбида говорит, что реки Западной Украины могут принести рекордное наводнение
В связи со сложными погодными условиями, в частности обильным таянием снега, в реках северных и западных регионов Украины в ближайшее время ожидается подъем уровня воды до небезопасных отметок.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Гидрометцентра Николай Кульбида на брифинге в понедельник.
По его словам, в связи с прохождением весеннего наводнения наиболее сложная ситуация ожидается на Полесье.
«Самая сложна ситуация ожидается на территории Волынской, Житомирской, Ривненской областей. Уже сейчас в некоторых районах достигнуты первые опасные отметки. И эта ситуация будет только усложнятся», - сказал Н.Кульбида.
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Кроме того, директор Гидрометцентра сообщил, что сложная гидрологическая ситуация ожидается на территориях Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Черниговской областей. При этом в бассейне Западного Буга возможно формирование рекордного для этого района наводнения.
«Во Львовской области в бассейне Западного Буга не исключено формирование наибольшего за всю историю гидрологических наблюдений уровня воды весеннего наводнения. Таким образом, осложнения в этом регионе будут», - отметил Н.Кульбида.
Он также проинформировал о том, что первое небезопасное подтопление незаселенной территории города уже сейчас наблюдается в районе Ужгорода.