Кульбида говорит, что реки Западной Украины могут принести рекордное наводнение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Гидрометцентра Николай Кульбида на брифинге в понедельник.

По его словам, в связи с прохождением весеннего наводнения наиболее сложная ситуация ожидается на Полесье.

«Самая сложна ситуация ожидается на территории Волынской, Житомирской, Ривненской областей. Уже сейчас в некоторых районах достигнуты первые опасные отметки. И эта ситуация будет только усложнятся», - сказал Н.Кульбида.

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Кроме того, директор Гидрометцентра сообщил, что сложная гидрологическая ситуация ожидается на территориях Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Черниговской областей. При этом в бассейне Западного Буга возможно формирование рекордного для этого района наводнения.

«Во Львовской области в бассейне Западного Буга не исключено формирование наибольшего за всю историю гидрологических наблюдений уровня воды весеннего наводнения. Таким образом, осложнения в этом регионе будут», - отметил Н.Кульбида.

Он также проинформировал о том, что первое небезопасное подтопление незаселенной территории города уже сейчас наблюдается в районе Ужгорода.