Глава комитета ВР: В Украине «для экономии» хотят закрыть 143 школы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Лилия Гриневич во время Согласительного совета, ссылаясь на собранные комитетом данные от облгосадминистраций.

По ее словам, таким образом будут уволены почти полторы тысячи учителей, «а государство сэкономит аж 44 миллиона гривен».

Как отметила Л.Гриневич, происходит «сокращение доступности образования», а его качество не повышается.

«Учителя, которых сокращают на селе, не имеют шансов найти другую работу. Но куда идут средства вообще от такой экономии?» - подчеркнула председатель комитета.

В то же время, сказала Л.Гриневич, правительство не выполняет график сокращения разницы между базовой ставкой Единой тарифной сетки и минимальной зарплатой. «И подтверждением этого является постановление правительства от 27 марта, которое мы требовали, но которое написано и принято в совершенно иной редакции», - отметила она.

По словам председателя комитета, постановление «О повышении оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы», принятое правительством 27 марта, сохраняет эту разницу в 295 грн.

Л.Гриневич сообщила, что должностной оклад работника первого тарифного разряда с 1 января 2013 года установлен в размере 852 грн, тогда как, в соответствии с Генеральным соглашением, подписанным с профсоюзами, базовая тарифная ставка должна была быть повышена с 1 января этого года до 928 грн, а с 1 апреля - 942 грн.

«Таким образом, дальше сохраняется разрыв между минимальной заработной платой и первым тарифным разрядом, который был еще с прошлого года, - 295 гривен. И педагоги, медики и другие бюджетники дальше теряют средства», - отметила Л.Гриневич.

Кроме того, по ее словам, закупка правительством учебников по ценам 100, 200, 400 грн - это «лишь один из примеров необоснованных расходов или даже злоупотреблений, которыми опять должна заняться Счетная палата».

Л.Гриневич убеждена в необходимости сделать выводы по оптимизации сети заведений образования и действий правительства.

Она призвала руководство ВР и председателей комитетов поддержать постановление о проведении парламентских слушаний о доступности и качестве общего среднего образования на начало октября текущего года.