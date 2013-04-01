«Патрон в патроннике»: большинство готовит отставку свободовца Кошулинского

10:34, 01 апреля 2013
Политика
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В Партии регионов решили воздействовать на политических оппонентов путем лишения их руководящих должностей.

Руслан Кошулинский

Вопрос об отставке Руслана Кошулинского народные депутаты ПР обещают рассмотреть сегодня на заседании фракции.

Как сообщил изданию Коммерсант-Украина первый заместитель главы фракции Михаил Чечетов, Партия регионов уже собрала необходимые 150 голосов для вынесения этой инициативы на рассмотрение парламента. "Патрон в патроннике, а будет ли политический выстрел — зависит от того, как Руслан Кошулинский и его фракция поведут себя на следующей пленарной неделе. Ничего сверхъестественного не требуется — ходить на работу, не блокировать парламент, не биться головой об стенку, когда кто-то говорит на русском языке",— пояснил народный депутат. Чечетов подчеркнул — в противном случае пребывание Кошулинского в президиуме парламента "будет исчисляться часами".

В Партии регионов уверены — в случае внесения в Раду соответствующий проект постановления получит необходимую поддержку, а место вице-спикера займет любой другой представитель оппозиции. Шансы на реализацию такого сценария действительно высоки — при поддержке Коммунистической партии (КПУ) ПР получит 240 голосов при необходимых 226. Тем более что в Компартии эта инициатива отклик нашла. "Профашистские организации не должны входить в состав парламента, а тем более в его руководство. Этот позор нужно смыть с Верховной рады. Если возникнет вопрос, я уверен, представители фракции меня поддержат и проголосуют за увольнение его (Руслана Кошулинского) с должности",— заявил глава КПУ Петр Симоненко.

Следует отметить, что у членов "Свободы" планы Партии регионов не вызвали обеспокоенности. "Это чисто представительская должность. Руслана (Кошулинского) и так максимально отстранили от оперативного руководства парламентом. Этот пост — единственная вещь, которая показывает, что наш режим еще не до конца авторитарный, и в ПР заинтересованы, чтобы оппозиционер был в президиуме Рады",— заявил народный депутат Юрий Сиротюк ("Свобода"). При этом он подчеркнул — никаких уступок со стороны фракции не будет. "В "Свободе" не цеплялись и не будут цепляться ни за одну должность в Верховной раде. Мы не изменим тактики, риторики, принципов. Мы не будем торговаться — никаких компромиссов и уступок, чтобы сохранить эту должность, мы делать не будем",— утверждает Сиротюк.

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