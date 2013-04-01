«Патрон в патроннике»: большинство готовит отставку свободовца Кошулинского

Вопрос об отставке Руслана Кошулинского народные депутаты ПР обещают рассмотреть сегодня на заседании фракции.

Как сообщил изданию Коммерсант-Украина первый заместитель главы фракции Михаил Чечетов, Партия регионов уже собрала необходимые 150 голосов для вынесения этой инициативы на рассмотрение парламента. "Патрон в патроннике, а будет ли политический выстрел — зависит от того, как Руслан Кошулинский и его фракция поведут себя на следующей пленарной неделе. Ничего сверхъестественного не требуется — ходить на работу, не блокировать парламент, не биться головой об стенку, когда кто-то говорит на русском языке",— пояснил народный депутат. Чечетов подчеркнул — в противном случае пребывание Кошулинского в президиуме парламента "будет исчисляться часами".

В Партии регионов уверены — в случае внесения в Раду соответствующий проект постановления получит необходимую поддержку, а место вице-спикера займет любой другой представитель оппозиции. Шансы на реализацию такого сценария действительно высоки — при поддержке Коммунистической партии (КПУ) ПР получит 240 голосов при необходимых 226. Тем более что в Компартии эта инициатива отклик нашла. "Профашистские организации не должны входить в состав парламента, а тем более в его руководство. Этот позор нужно смыть с Верховной рады. Если возникнет вопрос, я уверен, представители фракции меня поддержат и проголосуют за увольнение его (Руслана Кошулинского) с должности",— заявил глава КПУ Петр Симоненко.

Следует отметить, что у членов "Свободы" планы Партии регионов не вызвали обеспокоенности. "Это чисто представительская должность. Руслана (Кошулинского) и так максимально отстранили от оперативного руководства парламентом. Этот пост — единственная вещь, которая показывает, что наш режим еще не до конца авторитарный, и в ПР заинтересованы, чтобы оппозиционер был в президиуме Рады",— заявил народный депутат Юрий Сиротюк ("Свобода"). При этом он подчеркнул — никаких уступок со стороны фракции не будет. "В "Свободе" не цеплялись и не будут цепляться ни за одну должность в Верховной раде. Мы не изменим тактики, риторики, принципов. Мы не будем торговаться — никаких компромиссов и уступок, чтобы сохранить эту должность, мы делать не будем",— утверждает Сиротюк.