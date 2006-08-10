В центре Киева были похищены сотрудники “Нашего радио”

Четыре часа неизвестные удерживали и допрашивали трех работников радиостанции «Нашего Радио», которых захватили средь бела дня в центре Киева, силой посадили в авто и вывезли за пределы города. Им угрожали расправой и били. Над головой одного из них – стреляли.

В 11-00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Нападение на работников радиостанции “Наше радио”. В пресс-конференции примет участие генеральный директор ЗАО «Наше радио» Богдан Болховецкий (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).