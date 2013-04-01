Яценюк говорит, что отставка Кошулинского - первоапрельская шутка ПР

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк назвал «первоапрельской шуткой» сбор подписей народных депутатов за отставку Руслана Кошулинского (ВО «Свобода») с должности заместителя председателя Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк сказал во время своего выступления на Согласительном совете лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

Он заметил, что должность вице-спикера принадлежит исключительно оппозиции.

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“Мы не собираемся бороться ни за одну должность, но оппозиция должна быть представлена в парламенте”, - сказал он.

А.Яценюк добавил, что оппозиция будет отстаивать свое право быть представленной в руководстве парламента.

Как сообщал УНИАН, 29 марта народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко заявил, что «регионалы» собирают подписи за отставку Р.Кошулинского с должности вице-спикера Верховной Рады.