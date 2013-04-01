Жена Луценко задекларировала свыше 22 миллионов дохода

Декларация обнародована на сайте партии «Народная самооборона».

Согласно документу, сумма денег на счетах в банках и других финансовых учреждениях составляет 2 млн. 124 тыс. грн, размер взносов в уставный (составленный) капитал общества, предприятия, организации - 3 млн. 666 тыс. грн.

Доход И.Луценко от осуществления предпринимательской и независимой профессиональной деятельности составил 2 млн. 232 тыс. грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 20 млн. грн, доход от передачи в аренду имущества - 7,5 тыс. грн.

Также депутат задекларировала земельный участок (0,0775 га) и жилой дом (203,9 кв. м) в городе Дубно Ривненской области, и квартиру в Киеве площадью 186,9 кв. м.

В разделе «Другое недвижимое имущество» указан объект в Киеве на бульваре Леси Украинки (316,8 кв. м).

В декларации также указан легковой автомобиль Mersedes-Benz GL-550 2007 года выпуска.

Декларация заполнена 29 марта 2013 года.