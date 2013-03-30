Кириленко вступился за молодых режиссеров

Он требует дать объяснения о снятии с проката альманаха короткометражных фильмов «Украинские злые», в которых критикуется Президент Виктор Янукович.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «За Украину!», которую возглавляет В.Кириленко.

«Власть уже докатилась к худшим методам тоталитарных режимов. Панический страх перед правдой о нашей жизни, которую в своих работах изображают украинские молодые режиссеры, толкает режим на преступление. Снятие с проката украинских фильмов означает введение в Украине цензуры. В статье 15 Конституции Украины четко говорится: «Цензура запрещена». Нужно выяснить, кто, на каких основаниях и по чьему указанию запрещает украинцам смотреть украинские фильмы? Если своевременно не остановить этот процесс, то очень скоро под запретом окажется любой художник, критикующий власть», - заявил В.Кириленко.

Как сообщалось, киноальманах короткометражек молодых украинских режиссеров "Украинские злые" сняли с проката на следующий день после премьеры.