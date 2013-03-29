Азаров поблагодарил Президента Венгрии за «газовый прорыв»

Премьер-министр Николай Азаров поблагодарил Президента Венгрии Яноша Адера за предоставление Украине возможности реэкспортировать газ, приобретенный на европейских спотовых рынках.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина Украины, об этом премьер заявил во время встречи с Президентом Венгрии.

«Украина на протяжении многих лет вела трудные переговоры с нашими соседями, и только Венгрия решила этот вопрос, обеспечив прорыв в энергетической независимости Украины», - сказал Н.Азаров.

В то же время глава правительства отметил, что по просьбе венгерской стороны Украина может увеличить в 2-2,5 раза экспорт электроэнергии в Венгрию, обеспечив соответствующие потребности этой страны.

Премьер-министр Украины отметил, что во время официального визита в Венгрию у него состоялись конструктивные и плодотворные переговоры с высшим руководством государства.

Также стороны обсудили вопрос экологической защиты в Карпатском регионе и возможности развития туризма в украинских Карпатах. При этом Президент Венгрии отметил, что в Украине чрезвычайно живописная природа, в частности в бассейне реки Тиса. По его убеждению, Украина имеет большой потенциал для развития туризма, в том числе водного.

Как сообщал УНИАН, 28 марта во время официального визита в Венгрию Н.Азаров заявил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубометров.

Ранее украинская власть заявляла о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупку в России до 20 млрд куб. м.